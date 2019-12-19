19.12.2019 - 07:50 |
Altay, Trabzon’da tur atlamak istiyor
TFF 1. Lig’de geçen hafta Adana Demirspor’u 1-0 yenerek çıkışa geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bugün Süper Lig’in zirve adaylarından Trabzonspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig’de geçen hafta Adana Demirspor’u 1-0 yenerek çıkışa geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bugün Süper Lig’in zirve adaylarından Trabzonspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Burak Şeker’in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 20.45’te çalacak. İzmir’deki ilk maçı 2-1 kaybedip avantajı rakibine veren siyah beyazlılarda Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmesi bekleniyor.
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