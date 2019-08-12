Altay yeni sezonda coşacak

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Altay’ın hücum hattı rakiplerine şimdiden gözdağı verdi. Geçen senenin gol kralı Marco Paixao ile Leandro Kappel’i bulunduran siyah beyazlılar, son olarak Ümraniyespor’un deneyimli forveti Leandrinho’yu da renklerine bağlayarak gücüne güç kattı. Türkiye kariyerinde Denizlispor, Sivasspor ve Ümraniyespor’da forma giyen Brezilyalı 30 yaşındaki Leandrinho 1. Lig’de 90 karşılaşmada 32, Süper Lig’de 17 müsabakada 3 gol atmayı başardı. Ümraniyespor’da 2018-2019’da 29 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşayan Sambacı, kanatlarda ve santrforda görev yapabiliyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, güçlü bir ekip kurduklarını belirterek, “Bu sezon yarışta olacağımıza inanıyorum. Altay çok büyük bir camia. Bizim hedefimiz her zaman zirvedir. Yeni ve mevcut oyuncularımızla kurduğumuz kadro kalitesini gösterecektir” diye konuştu.