01.01.2020 - 00:00 |
Altay’da Adamu formayı kaptı
Altay’ın sezon başında ucuz bir maliyetle kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı genç ön libero İbrahim Alhassan Adamu, son haftalarda formayı kaparak değerini katlamaya başladı.
19 yaşındaki futbolcu ile yönetim 50 bin lira peşinat ve asgari ücret karşılığı el sıkıştığı öğrenildi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.