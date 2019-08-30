30.08.2019 - 02:53
Altay’da Emre kaleye
Altay’da kaleci rotasyonu yapılacağı öğrenildi.
Yarın Balıkesirspor’u konuk edecek siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın 2 maçta 5 gol yiyen Aydın Bağ’ı kulübeye çekip, Emre Koyuncu’yu sahaya süreceği ifade edildi. Kale dışında 11’i bozmayacağı vurgulanan Karafırtınalar’ın savunmayı da ciddi şekilde uyardığı kaydedildi.
Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.