BİST96.7180,84EURO6,45-0,04USD5,84-0,02ALTIN286,85-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAltay’da Emre kaleye
    30.08.2019 - 02:53

    Altay’da Emre kaleye

    Altay’da kaleci rotasyonu yapılacağı öğrenildi.

    Altay’da Emre kaleye

    Yarın Balıkesirspor’u konuk edecek siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın 2 maçta 5 gol yiyen Aydın Bağ’ı kulübeye çekip, Emre Koyuncu’yu sahaya süreceği ifade edildi. Kale dışında 11’i bozmayacağı vurgulanan Karafırtınalar’ın savunmayı da ciddi şekilde uyardığı kaydedildi.

    Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.
    daha fazla video için
    Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de korkutan deprem

    2019 en güzel Cuma mesajları! - Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları

    2019 en güzel Cuma mesajları! - Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları

    Etkisiz hale getirilen terörist muhtar katili çıktı

    Etkisiz hale getirilen terörist muhtar katili çıktı

    Cuma namazı saat kaçta? İl il 30 Ağustos Cuma namazı vakitleri

    Cuma namazı saat kaçta? İl il 30 Ağustos Cuma namazı vakitleri

    Sıradaki Haber