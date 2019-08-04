Altay’da formalar görücüye çıkıyor

Toplantıda yeni formaları siyah beyazlıların file bekçileri, Emre Koyuncu, Aydın Bağ, Cihan Topaloğlu ile gol kralı Marco Paixao, Leandro Kappel, Özgür Özkaya ve Gençer Cansev tanıtacak. Toplantıya katılacak Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise yeni sezon hedefleri ve transferlere dair soruları yanıtlayacak.