04.08.2019 - 00:20
Altay’da formalar görücüye çıkıyor
Geçtiğimiz sezonki iş ortaklığını yeni sezonda da Puma ile sürdürme kararı alan Altay, Süper Lig hedefiyle başlayacağı yeni sezonda profesyonel futbol takımının terleteceği formalarını yarın Mövenpick Oteli’nde düzenlenecek lansmanla tanıtacak.
Toplantıda yeni formaları siyah beyazlıların file bekçileri, Emre Koyuncu, Aydın Bağ, Cihan Topaloğlu ile gol kralı Marco Paixao, Leandro Kappel, Özgür Özkaya ve Gençer Cansev tanıtacak. Toplantıya katılacak Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise yeni sezon hedefleri ve transferlere dair soruları yanıtlayacak.
ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.