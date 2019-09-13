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    HaberlerEgeAltay’da Gencer iddialı konuştu
    13.09.2019 - 01:11 |

    Altay’da Gencer iddialı konuştu

    Altay’da suskun golcü Marco ve Gencer, iddialı mesajlar verdi.

    Altay’da Gencer iddialı konuştu

    Geçen sezon 29 gol atarak hem krallık tacını taktığı, hem de rekor kırdığı ligde bu sezon ilk 3 maçta siftah yapamayan Portekizli yıldız, “Milli arada çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Sadece galibiyeti düşünüyoruz” dedi. Siyah beyazlıların tecrübeli savunmacısı Gencer ise, “Boluspor her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Moral ve motivasyonumuz üst seviyede. Milli araya galibiyetle girdik, dönüşü de galibiyetle yapmak istiyoruz” dedi.

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