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    HaberlerEgeAltay’da iki isim elde kaldı
    04.09.2019 - 02:17

    Altay’da iki isim elde kaldı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın göndermeyi düşündüğü sağ bek Yasin Palaz ve orta saha Merter Yüce takımda kaldı.

    Altay’da iki isim elde kaldı

    Yasin’in gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmediği öğrenildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Merter de transferin son gününde hiçbir kulübe imza atmadı. Yasin’in A takımla idmana çıkıp çıkmayacağı yönetimle yapacağı görüşmenin ardından netleşecek. Merter ise altyapıyla çalışmalarını sürdürecek. İki oyuncu da yeniden maç kadrosuna alınmayacak.

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
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