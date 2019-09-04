Altay’da iki isim elde kaldı

Yasin’in gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmediği öğrenildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Merter de transferin son gününde hiçbir kulübe imza atmadı. Yasin’in A takımla idmana çıkıp çıkmayacağı yönetimle yapacağı görüşmenin ardından netleşecek. Merter ise altyapıyla çalışmalarını sürdürecek. İki oyuncu da yeniden maç kadrosuna alınmayacak.