BİST107.5290,64EURO6,320,19USD5,710,15ALTIN269,73-0,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Altay’da Kappel gol orucunu bozacak
    20.11.2019 - 01:54 |

    Altay’da Kappel gol orucunu bozacak

    TFF 1. Lig’de deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor’u yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini son vermeyi hedefleyen Altay’da teknik heyet uzun süredir gol atamayan Leandro Kappel’den suskunluğunu bozmasını bekliyor.

    Altay’da Kappel gol orucunu bozacak

    Geçen sezon siyah beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) maçlarında 1’er gol kaydeden Kappel, daha sonra çıktığı 9 müsabakada rakip fileleri sarsamadı. Kurmaylar, İzmir ekibine şimdiye kadar attığı 2 golün yanı sıra yaptığı 4 asistle katkı veren Kappel’den bu hafta patlama bekliyor.

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    Sıradaki Haber