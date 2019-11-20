20.11.2019 - 01:54 |
Altay’da Kappel gol orucunu bozacak
TFF 1. Lig’de deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor’u yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini son vermeyi hedefleyen Altay’da teknik heyet uzun süredir gol atamayan Leandro Kappel’den suskunluğunu bozmasını bekliyor.
Geçen sezon siyah beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) maçlarında 1’er gol kaydeden Kappel, daha sonra çıktığı 9 müsabakada rakip fileleri sarsamadı. Kurmaylar, İzmir ekibine şimdiye kadar attığı 2 golün yanı sıra yaptığı 4 asistle katkı veren Kappel’den bu hafta patlama bekliyor.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.