Altay’da Kappel gol orucunu bozacak

Geçen sezon siyah beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) maçlarında 1’er gol kaydeden Kappel, daha sonra çıktığı 9 müsabakada rakip fileleri sarsamadı. Kurmaylar, İzmir ekibine şimdiye kadar attığı 2 golün yanı sıra yaptığı 4 asistle katkı veren Kappel’den bu hafta patlama bekliyor.