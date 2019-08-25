Altay’da Leandrinho formayı kaptı

Deplasmanda İstanbulspor’u yenerek evinde aldığı Ümraniyespor mağlubiyetini telafi etmek isteyen Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, sağ kanat Leandrinho’ya hazır ol emri verdi. Geçen hafta maça yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda oyuna giren Sambacı’nın bu kez ilk 11’de yer alması bekleniyor. Karafırtınalar’ın sağ kanatta oynayan Putsila’yı orta sahaya monte edip, orta saha oyuncusu Yılmaz’ı kızağa çekeceği belirtildi. Bu arada yeni transfer forvet Hakan’ın lisansı çıkarıldı. Altay, Alanyaspor’a 150 bin lira yetiştirme bedeli ödeyerek lisans sorununu çözdü. Siyah beyazlılarda altyapıdan Eren Erdoğan, Eren Karataş ve Kazımcan’ın ardından Abdullah Mete ile profesyonel sözleşme yapıldı.