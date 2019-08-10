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    HaberlerEgeAltay’da Leandrinho sesleri
    10.08.2019 - 01:36

    Altay’da Leandrinho sesleri

    Altay’da Leandrinho sesleri

    Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altay, gözünü Brezilyalı golcü Leandrinho’ya çevirdi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın hücum hattına mutlaka transfer istediği, yönetimin ise geçen sezon Ümraniyespor’da görev yapan Leandrinho’yu gündemine aldığı öğrenildi. İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken, Altay’ın hafta sonunda transferi resmileştireceği vurgulandı. Leandrinho, geçen sezon Ümraniyespor’da da 29 maçta 7 kez fileleri sarstı.

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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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