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    HaberlerEgeAltay’da Rıdvan gitti
    06.08.2019 - 01:20

    Altay’da Rıdvan gitti

    Altay’da yeni transferlerden Rıdvan Özdemir, ani bir kararla takımdan ayrıldı.

    Altay’da Rıdvan gitti

    Yönetimin el sıkışıp 2 yıllık ön protokol yaptığı genç ön libero, kampın ardından İzmir’de çalışmalara katılmadı. Siyah beyazlılar, Altınordu’da profesyonel olup geçen sezon Uşakspor’da forma giyen Rıdvan’ın takımdan ayrılması üzerine ön liberoya takviye yapmak için alternatif isim arayışına geçti.

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