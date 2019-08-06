Altay’da Rıdvan gitti

Yönetimin el sıkışıp 2 yıllık ön protokol yaptığı genç ön libero, kampın ardından İzmir’de çalışmalara katılmadı. Siyah beyazlılar, Altınordu’da profesyonel olup geçen sezon Uşakspor’da forma giyen Rıdvan’ın takımdan ayrılması üzerine ön liberoya takviye yapmak için alternatif isim arayışına geçti.