06.08.2019 - 01:20
Altay’da Rıdvan gitti
Altay’da yeni transferlerden Rıdvan Özdemir, ani bir kararla takımdan ayrıldı.
Yönetimin el sıkışıp 2 yıllık ön protokol yaptığı genç ön libero, kampın ardından İzmir’de çalışmalara katılmadı. Siyah beyazlılar, Altınordu’da profesyonel olup geçen sezon Uşakspor’da forma giyen Rıdvan’ın takımdan ayrılması üzerine ön liberoya takviye yapmak için alternatif isim arayışına geçti.
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.