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    HaberlerEgeAltay’da sakatlıklar can sıktı
    02.08.2019 - 01:06

    Altay’da sakatlıklar can sıktı

    Altay’da sakatlıklar can sıktı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da, Portekizli santrfor Marco Paixao’nun ardından sağ kanat Oğuzhan Aynaoğlu ve ön libero Merter Yüce’nin sakatlanması keyifleri kaçırdı. Gol kralı Paixao, Afyonkarahisar kampında Denizlispor, Menemenspor ve Bursaspor’la oynanan hazırlık maçlarında forma giyemezken, Oğuzhan ve Merter de dün siyah beyazlıların 2-1 kaybettiği Bursaspor randevusunda görev alamadı. Geçen sezon dizinden menisküs ameliyatı olan Oğuzhan’ın bu kez Menemen müsabakasında dizinden sakatlandığı öğrenildi. Dizinde esneme olan tecrübeli futbolcu ligin ilk 2 haftasını kaçıracak. Merter ise belindeki spazm nedeniyle tedavi görüyor. Paixao’nun sezona yetişeceği, Merter’in durumunun belirsiz olduğu belirtildi.

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