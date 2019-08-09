Altay’da Sissoko zora girdi

Siyah beyazlıların ilk etapta prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun transferi araya giren menajerler nedeniyle gerçekleşmedi. Sissoko ile ilgili pürüzleri aşamadıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, “Oyuncuyla el sıkışmıştık ancak daha sonra araya birçok menajer girdi. Bu nedenle beklemedeyiz. Açıkçası bu transferden soğuduk, anlaşmamız zor” dedi.