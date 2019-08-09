BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38 ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAltay’da Sissoko zora girdi
    09.08.2019 - 02:28

    Altay’da Sissoko zora girdi

    Altay, Eskişehirspor’dan ayrılan İbrahim Sissoko transferinde geri adım attı.

    Altay’da Sissoko zora girdi

     Siyah beyazlıların ilk etapta prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun transferi araya giren menajerler nedeniyle gerçekleşmedi. Sissoko ile ilgili pürüzleri aşamadıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, “Oyuncuyla el sıkışmıştık ancak daha sonra araya birçok menajer girdi. Bu nedenle beklemedeyiz. Açıkçası bu transferden soğuduk, anlaşmamız zor” dedi.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber