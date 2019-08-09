09.08.2019 - 02:28
Altay’da Sissoko zora girdi
Altay, Eskişehirspor’dan ayrılan İbrahim Sissoko transferinde geri adım attı.
Siyah beyazlıların ilk etapta prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun transferi araya giren menajerler nedeniyle gerçekleşmedi. Sissoko ile ilgili pürüzleri aşamadıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, “Oyuncuyla el sıkışmıştık ancak daha sonra araya birçok menajer girdi. Bu nedenle beklemedeyiz. Açıkçası bu transferden soğuduk, anlaşmamız zor” dedi.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.