Altay’da Tatos iddialı

Bursaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performansla galibiyetin mimarlarından olan Yunan orta saha oyuncusu, “Bursaspor maçındaki 3 puan büyük moral oldu. Sıralamada üst sıralara yükseldik. Takım içindeki herkesin yüzü gülüyor. Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.