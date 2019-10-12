12.10.2019 - 00:09 |
Altay’da Tatos iddialı
Zirveyle arasında 2 puan fark kalan Altay’ın başarılı oyuncusu Andreas Tatos, üst üste oynayacakları Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor maçları öncesi iddialı konuştu.
Bursaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performansla galibiyetin mimarlarından olan Yunan orta saha oyuncusu, “Bursaspor maçındaki 3 puan büyük moral oldu. Sıralamada üst sıralara yükseldik. Takım içindeki herkesin yüzü gülüyor. Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.