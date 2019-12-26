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    HaberlerEge Haberleri Altay’da Tatos kızağa çekildi
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    26.12.2019 - 07:50 |

    Altay’da Tatos kızağa çekildi

    TFF 1. Lig’de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan Altay’da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın göreve gelmesinin ardından gözden düştü.

    Altay’da Tatos kızağa çekildi

    TFF 1. Lig’de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan Altay’da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın göreve gelmesinin ardından gözden düştü. Sait Karafırtınalar’ın teknik direktörlük yaptığı dönemde ilk 11’in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Tatos, Ali Tandoğan’ın dümene geçmesiyle kızağa çekildi. Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki Trabzonspor deplasmanında görev verdi.

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