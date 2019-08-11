Altay’da toplu imza şov

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı planlayan ve önümüzdeki hafta transferin önünü açmayı hedefleyen siyah beyazlılar; Deniz Vural Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu ile sözleşme imzaladı.Transferde Brezilyalı Leandrinho ile hücum hattını güçlendiren Altay’da yönetim bayram öncesi toplu imza şov yaptı. As Başkanlar Barış Ekmekçioğlu ve Sabri Sevenoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Levent Doğanoğlu, Koray Battal, Cem Torunoğlu ve Çağatay Akar’ın katıldığı imza töreninde, kadroya dahil edilen Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu sözleşme imzaladı. Özgür Ekmekçioğlu yönetimi önümüzdeki hafta transfer yasağını kaldırıp iç ve dış transferi noktalayacak. 2 gün bayram iznine çıkan siyah beyazlılar, pazartesi günü top başı yaparak ligin ilk müsabakası olan Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verecek.