Altay’da Yasin affedildi

Kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve yeniden A takıma döndüğü açıklandı. Sportif Direktör Özden Töraydın, 31 yaşındaki futbolcunun forma rekabeti içinde olacağını söyledi.



‘Değerli bir oyuncu’



Yasin’in ‘paramı alır yatarım’ tarzında bir davranışta bulunmadığını belirten Töraydın, “Yasin sözleşmesi devam eden değerli bir oyuncumuz. A takımla çalışmalara devam edecek. İstese Futbol Federasyonu’na başvurur ve tüm parasını tahsil edebilirdi ama yapmadı. Yasin baba oldu. Kendisine 1-2 gün izin verdik” diye konuştu.