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    HaberlerEgeAltay’da Yasin affedildi
    07.09.2019 - 02:38

    Altay’da Yasin affedildi

    Altay’da transferin son günlerinde kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan sağ bek Yasin Palaz’a af çıktı.

    Altay’da Yasin affedildi

    Kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve yeniden A takıma döndüğü açıklandı. Sportif Direktör Özden Töraydın, 31 yaşındaki futbolcunun forma rekabeti içinde olacağını söyledi.

    Değerli bir oyuncu’

    Yasin’in ‘paramı alır yatarım’ tarzında bir davranışta bulunmadığını belirten Töraydın, “Yasin sözleşmesi devam eden değerli bir oyuncumuz. A takımla çalışmalara devam edecek. İstese Futbol Federasyonu’na başvurur ve tüm parasını tahsil edebilirdi ama yapmadı. Yasin baba oldu. Kendisine 1-2 gün izin verdik” diye konuştu.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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