Altay’da Yılmaz tamam sıra Bahattin’de

Portekizli gol kralı Marco Paixao’nun sakat olması nedeniyle forma giyemediği hazırlık maçlarında gol yollarında sıkıntı yaşayan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, alternatif bir santrfor alınmasını talep etti. İzmir ekibinin bir süre önce ismi Menemenspor’la anılan Bahattin Köse’yi gündemine aldığı öğrenildi.