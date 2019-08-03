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    HaberlerEgeAltay’da Yılmaz tamam sıra Bahattin’de
    03.08.2019 - 03:21

    Altay’da Yılmaz tamam sıra Bahattin’de

    Altay, aradığı orta saha oyuncusunu Samsunspor’da buldu. Siyah beyazlılar Yılmaz Özeren’le el sıkışırken, aynı takımdan golcü Bahattin’i de listesine aldı.

    Altay’da Yılmaz tamam sıra Bahattin’de

    Portekizli gol kralı Marco Paixao’nun sakat olması nedeniyle forma giyemediği hazırlık maçlarında gol yollarında sıkıntı yaşayan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, alternatif bir santrfor alınmasını talep etti. İzmir ekibinin bir süre önce ismi Menemenspor’la anılan Bahattin Köse’yi gündemine aldığı öğrenildi.

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    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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