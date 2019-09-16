Altay'da yüzler gülüyor

Bolu’da futbolun zirvesine ulaştılar. 2 fark oyunun karşılığı değil. Yetersiz 5 olmalıydı. Kappel’in topla dikine koşuları, Bolu savunmasını bunalıma soktu oyunun bitimine kadar. 2 golün yaratıcısı Kappel, bitiriciler Putsila ile Tatos. Tatos oyundan alınışına bozuldu. Haklıydı, ben de olsam bozulurdum. Takımı orkestra şefi gibi yönetiyor, golünü atıyor, ritmini yakalamış ve kusursuz oynuyordu. Çıkmak istemez böyle günlerde oyuncular. Oyunda kalıp keyfini çıkarmak isterler. Kaleci Emre ile önündeki tüm savunma Erhan, kaptan Gencer, Abdülkerim ve Özgür mükemmel ötesiydiler. Hem rakip atakları önlemede hem de topu oyuna sokmada ve arkadaşlarına kazandırmada kusursuzdular. Taveres ile Deniz orta alanı öyle parselliyor öyle paylaşıyorlar ki ona top kullanma becerilerini de eklediklerinde her şey daha güzel oluyor. Marco’nun hala daha siftahı yok. Olsun, sorun yok atanlar çeşitlendi. Marco 18 yaşındaki genç adam gibi oyunda diri, hareketli ve iyi bir pas dağıtıcısı. Ne demiştik? 2 fark takımın oynadığı etkili oyunun karşılığı değil. Hem de üstüne rakibine ‘Bu da kaçmaz’ diyebileceğimiz gol fırsatı vermeden. Altay, Bolu’da kalede Emre’den başlayıp, uçtaki Kappel’e kadar kusursuzdu. Üst düzey oyuna odaklanma, müthiş kademe anlayışı ile rakibi şaşkına çeviren akışkan oyun. Erken gibi gelecek ama Kappel ile arkadaşları böylesine içten, yürekten ve nitelikli futbol oyunuyla zirveye oynarlar.