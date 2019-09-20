Altay’dan Marco’ya güvenoyu

Marco Paixao’nun fiziksel açıdan kendisini toparladığını belirten Töraydın, “Son haftalarda eksiğini kapattı. Gol atamasa da faydalı işlere imza atıyor. Gol atmaya da başlayacaktır” diye konuştu. Öte yandan, Altay altyapısından yetişen Kazımcan Karataş, U17 Milli Takım’ın 20-26 Eylül günleri arasında İstanbul’da düzenlenecek UEFA Asist Turnuvası aday kadrosuna çağrıldı. Altay’ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyen genç orta saha oyuncusu, “Altay çatısı altında milli takıma gitmek gurur verici. Büyük Altay’ı orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.