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    HaberlerEgeAltay’dan Marco’ya güvenoyu
    20.09.2019 - 01:32 |

    Altay’dan Marco’ya güvenoyu

    TFF 1. Lig’de geçtiğimiz sezon gol kralı olan ancak bu sezon gol orucunu bozamayan Portekizli yıldız Marco’nun gollerini sıralamaya başlayacağını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, “Marco kampta sakatlık geçirdi. Bu yüzden sezona tam anlamıyla hazır bir şekilde başlayamadı” dedi.

    Altay’dan Marco’ya güvenoyu

    Marco Paixao’nun fiziksel açıdan kendisini toparladığını belirten Töraydın, “Son haftalarda eksiğini kapattı. Gol atamasa da faydalı işlere imza atıyor. Gol atmaya da başlayacaktır” diye konuştu. Öte yandan, Altay altyapısından yetişen Kazımcan Karataş, U17 Milli Takım’ın 20-26 Eylül günleri arasında İstanbul’da düzenlenecek UEFA Asist Turnuvası aday kadrosuna çağrıldı. Altay’ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyen genç orta saha oyuncusu, “Altay çatısı altında milli takıma gitmek gurur verici. Büyük Altay’ı orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.

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