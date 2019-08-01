BİST102.082-0,59EURO6,200,22USD5,59-0,03ALTIN253,97-0,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAltay’dan Sissoko’ya kanca
    01.08.2019 - 01:14

    Altay’dan Sissoko’ya kanca

    Altay’da kanat oyuncusu arayışına giren yönetim, rotayı Eskişehir’den Sissoko’ya çevirdi.

    Altay’dan Sissoko’ya kanca

    Sağ kanatta görev alan 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun Eskişehirspor’dan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. Sözleşmesi devam eden Sissoko, Eskişehirspor’un kampına katılmadı.

    14 maçta 4 gol attı

    Wolfsburg, Panathinaikos, Saint-Etienne, Deportivo gibi kulüplerde görev aldıktan sonra Türkiye kariyerine Eskişehirspor’da başlayan Sissoko, Konyaspor’da da top koşturdu. Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon 14 maçta görev alıp, 4 kez rakip fileleri sarstı.

    Bir gölet faciası dahaSamsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.
    daha fazla video için
    Kurtarılmaya çalışılan "inatçı" kedi yakalandıİskenderun ilçesinde çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kediyi şehir dışından çağrılan vatandaş yakaladı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

    2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

    Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

    Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

    2019 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

    2019 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

    Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi nedir? 2019 Aşure günü...

    Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi nedir? 2019 Aşure günü...

    Sıradaki Haber