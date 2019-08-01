01.08.2019 - 01:14
Altay’dan Sissoko’ya kanca
Altay’da kanat oyuncusu arayışına giren yönetim, rotayı Eskişehir’den Sissoko’ya çevirdi.
Sağ kanatta görev alan 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun Eskişehirspor’dan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. Sözleşmesi devam eden Sissoko, Eskişehirspor’un kampına katılmadı.
14 maçta 4 gol attı
Wolfsburg, Panathinaikos, Saint-Etienne, Deportivo gibi kulüplerde görev aldıktan sonra Türkiye kariyerine Eskişehirspor’da başlayan Sissoko, Konyaspor’da da top koşturdu. Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon 14 maçta görev alıp, 4 kez rakip fileleri sarstı.