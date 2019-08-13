Altay’ı hak ettiği yere taşıyacağız

Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar camiaya önemli mesajlar verdi. Ligin ilk maçında pazar günü Ümraniyespor’la evlerinde karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’la oynadığımız son hazırlık maçını 3-1 kazandık. Burada skordan çok oynadığımız pozitif futbol beni sevindirdi. İç ve dış sahada her zaman kazanmaya odaklı, iyi oyun sergileyen bir takım görüntüsü vereceğiz” diye konuştu.Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Karafırtınalar, “Yeni transferimiz Leandrinho’nun son durumuna bu hafta bakacağız. Paxiao ise tam olarak hazır hale gelemedi. İlk karşılaşmalar zorlu geçer ancak biz evimizde kazanıp sezona 3 puanla başlamak amacındayız.

Güçlü ve kaliteli bir kadro kurduk. Her futbolcum uzun maraton için hazır olacak. Büyük Altay camiasına hak ettiği başarıları getireceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.