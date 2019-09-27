Altay'ı yabancıları ayakta tutuyor

Geçen sezondan bu yana İzmir ekibinde görev alan Belaruslu Anton Putsila ve Hollandalı Leandro Kappel rakip fileleri 2’şer sarsarken, Yunan Andreas Tatos da 1 gol kaydetti. Ligde 6 golü bulunan Altay’ın 5 golünü yabancı oyuncular kaydederken, yerli futbolculardan skor üreten tek isim stoper Abdülkerim Bardakçı oldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak siyah beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.