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    HaberlerEgeAltay'ı yabancıları ayakta tutuyor
    27.09.2019 - 01:25 |

    Altay'ı yabancıları ayakta tutuyor

    TFF 1. Lig’de ilk 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 8. sıraya yerleşen Altay’da skora en önemli katkıyı yabancı futbolcular gerçekleştirdi.

    Altay'ı yabancıları ayakta tutuyor

    Geçen sezondan bu yana İzmir ekibinde görev alan Belaruslu Anton Putsila ve Hollandalı Leandro Kappel rakip fileleri 2’şer sarsarken, Yunan Andreas Tatos da 1 gol kaydetti. Ligde 6 golü bulunan Altay’ın 5 golünü yabancı oyuncular kaydederken, yerli futbolculardan skor üreten tek isim stoper Abdülkerim Bardakçı oldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak siyah beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

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