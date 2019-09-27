Altay'ı yabancıları ayakta tutuyor

Geçen sezondan bu yana İzmir ekibinde görev alan Belaruslu Anton Putsila ve Hollandalı Leandro Kappel rakip fileleri 2’şer sarsarken, Yunan Andreas Tatos da 1 gol kaydetti. Ligde 6 golü bulunan Altay’ın 5 golünü yabancı oyuncular kaydederken, yerli futbolculardan skor üreten tek isim stoper Abdülkerim Bardakçı oldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak siyah beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.