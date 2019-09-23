Altay şiddeetli rüzgar altında sahaya maçı kaybetmeme adına oyun planı yapmış Keçiörengücü ile iki devrede iki ayrı futbol anlayışıyla oynadı. Bilhassa 2. yarının 65. dakikasından sonra olumlu oyununun karşılığını alacağı golü bulamadı. (Aslında 85. dakikada Özgür Özkaya’nın kafasını net bir biçimde top çizgiyi geçtikten sonra çıkardı ve Altay’ın 3 puanı gitti)

- Rüzgarın sahada top kontrolünün ve duran topları kullanma şansı vermediği bir ortamda elbette en büyük özelliği olan güçlü orta sahası ve onun yaptığı pas oyununu gerçekleştiremedi. Bu nedenle Taveres, Tatos, Deniz ve bilhassa Putsila etkisiz bir oyun oynadılar. Hücuma katkıları yoktu.

- Altay defansında kaleci Emre iyi bir oyun çıkarırken, defans merkezinde Gencer ve Abdülkerim ikilisi rüzgarın etkisiyle cepheden şiddetli bir biçimde gelen hava toplarında hatasızdılar. Sağ bek Erhan ve Özgür, iyi niyetleriyle takıma katkıda bulunmaya çalıştılar. Özgür’ün golü verilseydi, elbette mücadelesinin karşılığını almış olacaktı.

- Altay’da en büyük sıkıntı geçen senenin gol kralı usta golcü Marca Paixao’nun inanılmaz goller kaçırması ve istenilen form düzeye ulaşmamasından kaynaklanıyor. Bu hava şartlarında sert futbolu benimseyen Keçiören karşısında 1. yarıda net 3, 70. dakikada da zoru başararak bomboş kale yerine dışarıya attığı gol olsa, Altay’ın galibiyetini konuşacaktık.

- İkinci yarıda Altay rüzgar avantajını da kullanıp daha iyi oynar diye düşünülürken tempo problemi öne çıktı. Rakibin topla oynama oranı arttı. Sait Hoca 63. dakikada Leandrinho ve Oğuzhan’ı oyuna aldı. Bu iki değişiklikten sonra sahada maçın başından itibaren rakip defansı zorlayan Kappel ile birlikte hücum gücü arttı. Dinamik, hızlı ve daha cesur bir oyun tarzı ile rakibinin üstüne gitti. Abartı olmazsa Keçiörengücü’nün oyundaki foyası meydana çıktı. Sadece tempoyu düşürmek ve vakit geçirmek özelliklerini öne çıkarak rakip takımından Uğur, 2 hızlı atağı kesmek isterken 2 sarı kartla oyundan ihraç oldu.

- Ancak futbol bu. Geçen yılın kralı olan Marco, o alışık olduğumuz gollerini atamadı. Hakem ise net bir golü vermedi. Altay’ın 3 puanı uçtu gitti. İnanıyorumki ikinci yarının son bölümünde Altay’ın doğru ve etkili kanat akımları, bitmeyen mücadelesi, istekli ve kazanma arzusu artarak devam eder. Ben yine düşüncemin arkasındayım. Bu Altay desteğini bir dakika esirgemeyen bu müthiş seyircisi ile birlikte Süper Lig yolculuğunda en güçlü takımlardan biridir.