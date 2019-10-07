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    HaberlerEgeAltay’ın keyfi yerinde
    07.10.2019 - 07:50 |

    Altay’ın keyfi yerinde

    TFF 1. Lig’de evinde aldığı 2-1’lik Bursaspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan Altay, kötü başladığı sezonda ibreyi terse çevirdi.

    Altay’ın keyfi yerinde

    TFF 1. Lig’de evinde aldığı 2-1’lik Bursaspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan Altay, kötü başladığı sezonda ibreyi terse çevirdi. Ligin ilk haftasında evinde Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olan siyah beyazlılar, daha sonra oynadığı altı karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. 2. haftada İstanbulspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Altay, bir sonraki hafta evinde Balıkesirspor’u 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı.

    Sırada derbiler var

    Boluspor’u deplasmanında 2-0 kazanarak 2’de 2 yapan İzmir temsilcisi daha sonra evinde Keçiörengücü ile 0-0, Adanaspor’la da deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Son olarak Bursaspor’u İzmir’den puansız yollayan Altay, 7 maçta sadece 1 kez sahadan eli boş ayrılmış oldu. Hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak olan siyah beyazlı takım milli maç arasından sonra üst üste Altınordu ve Menemenspor’la derbi maçlarına çıkacak.

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