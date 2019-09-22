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    HaberlerEgeAltay'ın mutlu günü
    22.09.2019 - 01:15 |

    Altay'ın mutlu günü

    Altay Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, haber spikeri Alev Olgay ile hayatını birleştirdi. Nikah töreni, Altay camiası ile spor ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

    Altay'ın mutlu günü

    Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Sportif Direktör Özden Töraydın, kulüp yöneticileri ve siyah beyazlı futbolcularla birlikte, siyaset, spor ve basın camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı nikah töreninde evliliği resmileştiren isim Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ oldu. Nikah töreninde çiftin şahitliklerini; Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Emin Aksoy ve Sadettin Alp yaptı. Aileden Altaylı olan Can Erbesler’in siyah beyazlı kulübe mesleki tecrübesiyle kısa zamanda medya, iletişim ve sosyal projeler alanında büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu çifte sonsuz mutluluklar dilerken; çift attıkları imza sonrası ilk fotoğrafı Altay Ailesi ile birlikte çektirdi.

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