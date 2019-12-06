Altaylı Ayaz’a forma morali

Osmanlıspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Altay, minik taraftarı Ayaz Efe Akovalı’yı ağırladı. Kanser tedavisi süren Ayaz Efe, ağabeyleriyle keyifli bir gün geçirdi. Antrenman sonrası annesi Güneş Akovalı ve dedesi Erdin Namlıses ile Altay TV’yi ziyaret eden Ayaz Efe, kendi YouTube kanalı için tarihi kupalarla özel videolar çekti.