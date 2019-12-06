06.12.2019 - 00:00 |
Altaylı Ayaz’a forma morali
Osmanlıspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Altay, minik taraftarı Ayaz Efe Akovalı’yı ağırladı. Kanser tedavisi süren Ayaz Efe, ağabeyleriyle keyifli bir gün geçirdi. Antrenman sonrası annesi Güneş Akovalı ve dedesi Erdin Namlıses ile Altay TV’yi ziyaret eden Ayaz Efe, kendi YouTube kanalı için tarihi kupalarla özel videolar çekti.
Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.