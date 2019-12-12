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    HaberlerEge Haberleri Altaylı Eren’den babasına veda sözü
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    12.12.2019 - 07:50 |

    Altaylı Eren’den babasına veda sözü

    Altay’ın 18 yaşındaki yıldızı Eren Erdoğan, kendisi gibi eski bir futbolcu olan babası Yusuf Erdoğan’ı kaybetmenin acısını yaşadı.

    Altaylı Eren’den babasına veda sözü

    Altay’ın 18 yaşındaki yıldızı Eren Erdoğan, kendisi gibi eski bir futbolcu olan babası Yusuf Erdoğan’ı kaybetmenin acısını yaşadı. Genç futbolcu, babasına duygusal bir mesajla veda etti. Siyah beyazlılarda İbrahim Akın’a benzetilen, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Mardin BŞB Başakspor maçında jeneriklik bir gol atan Eren, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Babasına başarı sözü veriren Eren, “Senin bu hayatta herkese iyiliğin dokunmuştur. Giderken bile iki kişiye can verip gittin. En büyük hayalin benim büyük bir futbolcu olmamdı. Allah şahidim olsun ki her maçıma senin için çıkıp, her golümü sana armağan edeceğim. Çok çalışarak, büyük bir futbolcu olup seni gururlandıracağım. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için gurur duyuyorum, babam! Aslan babam seni çok seviyorum, mekanın cennet olsun, rahat uyu” ifadelerini kullandı.

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