Altı ay erken teslim

Avcılar Exclusive Bayraklı Projesi’ni tüm hızıyla sürdüren Avcılar İnşaat, ilk altı katı dört ayda tamamladı. Projenin belirlenen tarihten 6 ay önce teslim edileceğini belirten Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, “Şimdiye kadar 485 mikser dolusu 12 bin ton beton atıldı. İnşaat alanında 200 kilometre uzunluğunda 290 ton inşaat demiri ve su yalıtımı için de 18 bin 500 ton izolasyon malzemesi kullanıldı. Zemininde kullanılan büyük çap ve derinlikte inşa edilen ve yük taşıma kapasitelerinin fazlalığı ile bilinen 97 fore kazık kullandık. C45 diye bilinen en sağlam betonu kullandık” diye konuştu.

Yüzde 30 indirim

30. yılına özel olarak müşterilerine pek çok kolaylık sağladıklarını da sözlerine ekleyen Avcı, “Peşin alımlarda yüzde 30 indirim var. Dileyen müşterilerimiz 0,79 faiz oranı ve 120 ay vade ile de ev ya da ofis sahibi olabilecek” dedi.