Altı aydaki başarı artarak sürecek

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, altı ayda yapılanları anlattı. Partililerin vatandaşın memnuniyetini ve önerilerini ilettiği Günel, “Hep birlikte birçok yeniliğe ve projeye imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı. İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise, “Hedefimiz bu uyumu ve başarılı çalışmaları daha da ileriye götürüp 2023’te partimizi genelde iktidar yapmak” dedi.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.