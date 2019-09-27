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    HaberlerEgeAltı aydaki başarı artarak sürecek
    27.09.2019 - 01:55 |

    Altı aydaki başarı artarak sürecek

    Kuşadası CHP İlçe Başkanlığı, genel ve yerel parti politikaları ile yerel yönetim çalışmalarını değerlendirdi.

    Altı aydaki başarı artarak sürecek

    Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, altı ayda yapılanları anlattı. Partililerin vatandaşın memnuniyetini ve önerilerini ilettiği Günel, “Hep birlikte birçok yeniliğe ve projeye imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı. İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise, “Hedefimiz bu uyumu ve başarılı çalışmaları daha da ileriye götürüp 2023’te partimizi genelde iktidar yapmak” dedi.

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