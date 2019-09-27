Altı aydaki başarı artarak sürecek

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, altı ayda yapılanları anlattı. Partililerin vatandaşın memnuniyetini ve önerilerini ilettiği Günel, “Hep birlikte birçok yeniliğe ve projeye imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı. İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise, “Hedefimiz bu uyumu ve başarılı çalışmaları daha da ileriye götürüp 2023’te partimizi genelde iktidar yapmak” dedi.