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    HaberlerEge HaberleriAltı maddelik ferman
    26.11.2019 - 00:05 |

    Altı maddelik ferman

    Altı maddelik ferman

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde Hayalhane 2 Tiyatro Grubu oyuncuları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için, ‘Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim’ sloganıyla, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel’e ithafen sokak tiyatrosu sahneledi.

    Tellalla duyurdular

    Etkinliği, Osmanlı döneminde halka duyuru yöntemi olan üç tellal ve bir davulcuyla sokakları dolaşarak duyuran oyuncular, 6 maddelik ‘kadına şiddet fermanı’ yayımladı. Etkinlikte yönetmen Mehmet Topbaş, Özgecan Aslan anısına kaleme aldığı ‘Kaktüs’ isimli oyundan kesitler sundu. Tiyatrocular da cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Emine Bulut ve çocuk gelin figürlerini canlandırdı. l MUĞLA AA

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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