26.11.2019 - 00:05 |
Altı maddelik ferman
Muğla’nın Menteşe ilçesinde Hayalhane 2 Tiyatro Grubu oyuncuları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için, ‘Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim’ sloganıyla, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel’e ithafen sokak tiyatrosu sahneledi.
Tellalla duyurdular
Etkinliği, Osmanlı döneminde halka duyuru yöntemi olan üç tellal ve bir davulcuyla sokakları dolaşarak duyuran oyuncular, 6 maddelik ‘kadına şiddet fermanı’ yayımladı. Etkinlikte yönetmen Mehmet Topbaş, Özgecan Aslan anısına kaleme aldığı ‘Kaktüs’ isimli oyundan kesitler sundu. Tiyatrocular da cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Emine Bulut ve çocuk gelin figürlerini canlandırdı. l MUĞLA AA
İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.