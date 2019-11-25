Altı maddelik ferman

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Hayalhane 2 Tiyatro Grubu oyuncuları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için, ‘Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim’ sloganıyla, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel’e ithafen sokak tiyatrosu sahneledi.

Tellalla duyurdular

Etkinliği, Osmanlı döneminde halka duyuru yöntemi olan üç tellal ve bir davulcuyla sokakları dolaşarak duyuran oyuncular, 6 maddelik ‘kadına şiddet fermanı’ yayımladı. Etkinlikte yönetmen Mehmet Topbaş, Özgecan Aslan anısına kaleme aldığı ‘Kaktüs’ isimli oyundan kesitler sundu. Tiyatrocular da cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Emine Bulut ve çocuk gelin figürlerini canlandırdı. l MUĞLA AA