10.12.2019 - 00:00 |
Altı saatlik kesinti
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle bugün Adalet Mahallesi’nde su kesintisi yapılacak. Kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.