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    29.11.2019 - 00:02 |

    Altın değerinde öğütler

    Altın değerinde öğütler

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 18. seçimli olağan genel kurul toplantısını yaptı. Genel kurula katılan ve gençlere altın değerinde öğütler veren Başkan Osman Zolan, “Mutlaka en az bir branşta spor yapın. Sanat ve kültür alanında en az bir alanda yeteneklerinizi ortaya çıkarın. Bu size özgüven getirecektir. Başarının anahtarı özgüvendir” dedi. Tek adaylı seçimdeTunahan Birden, Gençlik Meclisi Başkanı oldu.

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