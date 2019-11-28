29.11.2019 - 00:02 |
Altın değerinde öğütler
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 18. seçimli olağan genel kurul toplantısını yaptı. Genel kurula katılan ve gençlere altın değerinde öğütler veren Başkan Osman Zolan, “Mutlaka en az bir branşta spor yapın. Sanat ve kültür alanında en az bir alanda yeteneklerinizi ortaya çıkarın. Bu size özgüven getirecektir. Başarının anahtarı özgüvendir” dedi. Tek adaylı seçimdeTunahan Birden, Gençlik Meclisi Başkanı oldu.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.