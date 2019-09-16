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    HaberlerEge‘Altın Kanatlılar’ Urla’ya akın etti
    16.09.2019 - 07:50 |

    ‘Altın Kanatlılar’ Urla’ya akın etti

    Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi 200 motosikletçi, İzmir’in Urla ilçesinde bir araya geldi.

    ‘Altın Kanatlılar’ Urla’ya akın etti

    Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi 200 motosikletçi, İzmir’in Urla ilçesinde bir araya geldi. Federasyonun Türkiye temsilcisi Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri öncülüğünde Urla’ya gelen motosikletçiler, Urla Cumhuriyet Meydanı’nda Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile buluştu. Oğuz, organizasyonun Urla’nın tanıtımı için önemli olduğunu belirtti. Başkan Oğuz, Dernek Başkanı Faiz Köprülü’ye teşekkür ederek günün anısına plaket verdi.

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