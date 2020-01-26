26.01.2020 - 00:02 |
Altın Kaşık’ta Ege’ye 3 ödül
Mutfak Dostları Derneği’nin Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri dağıtıldı
Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, 30’uncu yaş gününü ‘Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ ile kutladı. ‘Yılın Türk Şefi’ Odurla işletmecisi Osman Sezener oldu, Kemeraltı’nda 53 yıldır faaliyetlerini sürdüren Urlalı Hasan Usta’nın Kısmet Lokantası ‘Yılın En İyi Geleneksel Lokantası’ seçildi. ‘Tuğrul Şavkay Başarı Ödülü’nü ise, sürdürülebilir tarıma verdiği önem, slow-food ilkelerine göre üretimin öncü ismi Kuşadalı Gürsel Tonbul aldı. Ödülünü alan Osman Sezener, “Ürünlerimin tamamı kendi bahçemizden, Urla’nın denizinden, zeytin ağaçlarından geliyor” dedi.
Sağlık durumu nedeniyle törene katılamayan Urlalı Hasan Çağan’ın ödülünü eşi Semahat Çağan ve oğlu Taylan Çağan aldı.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.