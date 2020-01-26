Altın Kaşık’ta Ege’ye 3 ödül

Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, 30’uncu yaş gününü ‘Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ ile kutladı. ‘Yılın Türk Şefi’ Odurla işletmecisi Osman Sezener oldu, Kemeraltı’nda 53 yıldır faaliyetlerini sürdüren Urlalı Hasan Usta’nın Kısmet Lokantası ‘Yılın En İyi Geleneksel Lokantası’ seçildi. ‘Tuğrul Şavkay Başarı Ödülü’nü ise, sürdürülebilir tarıma verdiği önem, slow-food ilkelerine göre üretimin öncü ismi Kuşadalı Gürsel Tonbul aldı. Ödülünü alan Osman Sezener, “Ürünlerimin tamamı kendi bahçemizden, Urla’nın denizinden, zeytin ağaçlarından geliyor” dedi.

Sağlık durumu nedeniyle törene katılamayan Urlalı Hasan Çağan’ın ödülünü eşi Semahat Çağan ve oğlu Taylan Çağan aldı.