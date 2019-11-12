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    HaberlerEge HaberleriAltın Kedi sahiplerini buldu
    12.11.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA

    Altın Kedi sahiplerini buldu

    20’ncisi düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali’nde ‘Altın Kedi’ ödülleri sahiplerini buldu

    Altın Kedi sahiplerini buldu

    20’ncisi düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali’nde ‘Altın Kedi’ ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir’i ulusal ve uluslararası ölçekte kültür üretim merkezi haline getirme yolunda önemli bir işlevi yerine getiren festivale katılan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyoruz” dedi.
    Ulusal Deneysel Kategorisi’nde Donut Paradise, Ulusal Animasyon Kategorisi’nde Avarya, Ulusal Belgesel Kategorisi’nde Diş Ağrısı, Ulusal Kurmaca Kategorisi’nde Ağır Yük, Uluslararası Kurmaca Kategorisi’nde ise Terror, en iyi film seçildi. Ayrıca Ulusal Kurmaca Kategorisi’nde ‘Ablam’ ile Devrim Eylem Şeker en iyi oyuncu ödülünü aldı. Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü de ‘Ablam’ filmi ile Burcu Aykar’ın oldu.

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    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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