Altın Kız Şevval’den Rektör Budak’a ziyaret

Genç sporcunun Türkiye’nin gururu olduğunu söyleyen Rektör Budak, sporculara desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Küçük yaştan beri Ege Üniversitesi bünyesinde spor yapan özel sporcu Tekin’in elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu kaydeden Rektör Budak, Egeli sporcuların dünya çapında başarılara imza attığını hatırlattı.