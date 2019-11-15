15.11.2019 - 01:51 |
Altın Kız Şevval’den Rektör Budak’a ziyaret
Bosna Hersek’te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Şubesi’nin milli sporcusu Şevval Tekin, annesi ve antrenörü ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti.
Genç sporcunun Türkiye’nin gururu olduğunu söyleyen Rektör Budak, sporculara desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Küçük yaştan beri Ege Üniversitesi bünyesinde spor yapan özel sporcu Tekin’in elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu kaydeden Rektör Budak, Egeli sporcuların dünya çapında başarılara imza attığını hatırlattı.
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