BİST103.781-1EURO6,340,03USD5,750,07ALTIN271,850,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriAltın Kız Şevval’den Rektör Budak’a ziyaret
    15.11.2019 - 01:51 |

    Altın Kız Şevval’den Rektör Budak’a ziyaret

    Bosna Hersek’te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Şubesi’nin milli sporcusu Şevval Tekin, annesi ve antrenörü ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti.

    Altın Kız Şevval’den Rektör Budak’a ziyaret

    Genç sporcunun Türkiye’nin gururu olduğunu söyleyen Rektör Budak, sporculara desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Küçük yaştan beri Ege Üniversitesi bünyesinde spor yapan özel sporcu Tekin’in elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu kaydeden Rektör Budak, Egeli sporcuların dünya çapında başarılara imza attığını hatırlattı.

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Sıradaki Haber