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    17.12.2019 - 00:05 |

    Altıncı en iyi üniversite

    Altıncı en iyi üniversite

    Ege Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı, Türkiye’den 82 üniversitenin girdiği sıralamada en iyi 6’ncı üniversite oldu. Ege Üniversitesi; 47.99 Makale Puanı, 60.87 Atıf Puanı, 30.06 Toplam Bilimsel Doküman Puanı, 38.04 Uluslararası İşbirliği Puanı, 48.25 Toplam Yayın Puanı, 37.47 Toplam Atıf Puanı Etkisi, Genel Toplamda 262.68 puan aldı. Dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesinin sıralandığı listede de 842’nci sırada yer aldı.

    Hedef ilk 300’e girmek

    Ege Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası arenada yükselişinin sürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizde; eğitim-öğretim; araştırma-geliştirme, proje ve yayın; topluma hizmet ve sosyal sorumluluk ile uluslararasılaşma gibi başlıklar altında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda, akademisyenlerimiz daha fazla çalışmaya, daha fazla makale yazmaya ve daha fazla bilim üretmeye başladığını görüyoruz. Benim yönetim felsefemin temelinde çalışmak, daha çok çalışmak, ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak yatıyor. Çalışmalarımızı Ege Üniversitesi’nin adını araştırma üniversiteleri arasına yazdırana, dünyanın en iyisi 300 üniversitesi arasına girene kadar sürdüreceğiz” dedi.

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