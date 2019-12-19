19.12.2019 - 07:50 |
Altıncı şube Manavkuyu’ya
Türkiye’nin dört bir yanını kuşatan şubelerine bir yenisini daha ekleyen 1453 Osmanlı, yeni şubesini İzmir Manavkuyu’da hayata geçirdi.
Türkiye’nin dört bir yanını kuşatan şubelerine bir yenisini daha ekleyen 1453 Osmanlı, yeni şubesini İzmir Manavkuyu’da hayata geçirdi. İlk günden itibaren Towerlife Perakende Lokasyon ve Marka Danışmanlığı uzmanlığıyla projelerini geliştiren 1453 Osmanlı, yeni şubesiyle de sevenlerinin beklentilerini karşıladı. Ana yemekleri, atıştırmalıkları, tatlıları, kahveleri ve nargile menüsüyle şu ana kadar misafirlerinden tam not alan 1453 Osmanlı Manavkuyu, tüm İzmirlileri yeni açılan şubesine davet ediyor. Towerlife Perakende Lokasyon ve Marka Danışmanlığı’nca hazırlanan yeni marka “Esnaf İşi” de kapılarını Manavkuyu’da misafirlerine kahvaltı konseptiyle açtı.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.