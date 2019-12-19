Altıncı şube Manavkuyu’ya

Türkiye’nin dört bir yanını kuşatan şubelerine bir yenisini daha ekleyen 1453 Osmanlı, yeni şubesini İzmir Manavkuyu’da hayata geçirdi. İlk günden itibaren Towerlife Perakende Lokasyon ve Marka Danışmanlığı uzmanlığıyla projelerini geliştiren 1453 Osmanlı, yeni şubesiyle de sevenlerinin beklentilerini karşıladı. Ana yemekleri, atıştırmalıkları, tatlıları, kahveleri ve nargile menüsüyle şu ana kadar misafirlerinden tam not alan 1453 Osmanlı Manavkuyu, tüm İzmirlileri yeni açılan şubesine davet ediyor. Towerlife Perakende Lokasyon ve Marka Danışmanlığı’nca hazırlanan yeni marka “Esnaf İşi” de kapılarını Manavkuyu’da misafirlerine kahvaltı konseptiyle açtı.