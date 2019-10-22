22.10.2019 - 07:50 |
Altıncı yıla özel indirim
Alternatif Bayraklı, altıncı kuruluş yıldönümünü çok özel indirimlerle kutladı, müşteri akınına uğradı.
Alternatif Bayraklı, altıncı kuruluş yıldönümünü çok özel indirimlerle kutladı, müşteri akınına uğradı. Temel gıda maddelerinde yüzde 50’ye varan indirimlerin yapıldığı, festival havasında geçen kutlamalarda, çeşitli tadımlar yapıldı; çocuklar için yüz boyama, resim ve balon etkinlikleri düzenlendi, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu etkinliklerin her hafta devam edeceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Pehlivan, “Önümüzdeki hafta Demirköprü ve Buca daha sonra Altındağ, Evka4 ve Manisa mağazalarımızda indirim festivali sürecek” dedi.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.