Altıncı yıla özel indirim

Alternatif Bayraklı, altıncı kuruluş yıldönümünü çok özel indirimlerle kutladı, müşteri akınına uğradı. Temel gıda maddelerinde yüzde 50’ye varan indirimlerin yapıldığı, festival havasında geçen kutlamalarda, çeşitli tadımlar yapıldı; çocuklar için yüz boyama, resim ve balon etkinlikleri düzenlendi, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu etkinliklerin her hafta devam edeceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Pehlivan, “Önümüzdeki hafta Demirköprü ve Buca daha sonra Altındağ, Evka4 ve Manisa mağazalarımızda indirim festivali sürecek” dedi.