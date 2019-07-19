Altınoluk’ta park için harekete geçildi

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Altınoluk Mahallesi Fener mevkiinde vatandaşlar tarafından yoğun talebin olduğu ve ihtiyaç haline gelen çocuk parkının yapım çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından oyun grubu montajının yapıldığı park, kısa süre içinde tamamlanacak. l DHA