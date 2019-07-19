19.07.2019 - 07:50
Altınoluk’ta park için harekete geçildi
Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Altınoluk Mahallesi Fener mevkiinde vatandaşlar tarafından yoğun talebin olduğu ve ihtiyaç haline gelen çocuk parkının yapım çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından oyun grubu montajının yapıldığı park, kısa süre içinde tamamlanacak. l DHA
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.