03.11.2019 - 01:57 |
Altınordu 3 puan istiyor
Geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor’a da 4-0 yenilerek düşme hattına gerileyen Altınordu bugün evinde İstanbulspor’la kozlarını paylaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Maçın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir 20 TL’den satışa çıktı. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan stoper Enes, hazır olmayan forvet Kemal ve özel izin verilen Engin görev yapamayacak.
Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.