TFF 1. Lig’de mücadele eden Altınordu, kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladı. 26 Aralık 1923’te kurulan ve Cumhuriyet’le yaşıt olan Altınordu’nun, kutlama töreni Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Dernek İkinci Başkanı Halim Bezircilioğlu, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge’nin yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile U9 ve U10 takımı oyuncuları katıldı.