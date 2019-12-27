BİST113.6530,29EURO6,59-0,01USD5,930,03ALTIN288,290,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altınordu 96 yaşında
    ABONE OL
    27.12.2019 - 00:00 |

    Altınordu 96 yaşında

    Altınordu 96 yaşında

    TFF 1. Lig’de mücadele eden Altınordu, kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladı. 26 Aralık 1923’te kurulan ve Cumhuriyet’le yaşıt olan Altınordu’nun, kutlama töreni Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Dernek İkinci Başkanı Halim Bezircilioğlu, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge’nin yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile U9 ve U10 takımı oyuncuları katıldı.

    Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber