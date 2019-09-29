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    HaberlerEgeAltınordu adalet istiyor
    29.09.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA

    Altınordu adalet istiyor

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor’un yaz döneminde altyapılarından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz’ü hukuka ve mevcut talimatlara aykırı olarak geçersiz şekilde transfer ettiğini öne sürdü

    Altınordu adalet istiyor

    Yaz döneminde Altınordu’nun altyapısından Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz’ün Trabzonspor tarafından transferi üzerine başlayan “Usülsüz” tartışmaları yine gündeme bomba gibi düştü. Altınordu cephesi resmi hesabından paylaşımda bulunarak isyan etti. Kırmızı lacivertliler, “Eski futbolcularımız Salih ve Atakan, Trabzonspor kulübüne hukuka ve mevcut talimatlara aykırı ve geçersiz şekilde transfer edilmişti. Takip eden süreçte Trabzonspor Kulübü’nce yapılan açıklamalar, söz konusu geçersiz işlemler sanki geçerli ve hukuka uygunmuş izlenimi yaratan, hukuka aykırılığı normalleştirme çabası taşıyan açıklamalara anlam veremiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yaptığımız başvurular bulunmakta. Hukuka aykırılığın tespit edilip gerekli yaptırımların uygulanmasını temenni ederek başvuruda bulunmuş olsak da geldiğimiz nokta itibarıyla bu konuyla ilgili henüz bir karar verilememiştir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

    ‘Kötü örnek oluyorlar’

    Devam eden açıklamalar ise, “Yaşanan hukuksuzluğun dünyadaki örneklerine baktığımızda, İngiltere ve İspanya’daki köklü kulüplerin fahiş miktarda para cezasına çarptırıldığı ve transfer yasağına maruz kaldığını gözlemlemekteyiz. Hatta, bu tarz hukuksuzluklar karşısında sessiz kalan ve sahip olduğu disiplin yetkisini kullanmayarak pasif bir tutum sergileyen federasyonların da FIFA tarafından cezalandırıldığı örnekler de mevcuttur. Trabzonspor etik dışı davranışı ile altyapı sistemini bozmakla kalmamış, aynı zamanda en önemli gelir kaynağı altyapıdan yetişen oyuncular olan kulübümüze ekonomik açıdan da zarar vermiştir. Söz konusu hukuksuzluğa sessiz kalınmaya devam edildiği sürece, benzer eylemler normalleşecek ve hukuksuz yöntem diğer kulüplere de örnek olmaya başlayacaktır” şeklinde oldu.

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