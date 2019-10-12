Altınordu derbiye eksik hazırlanıyor

Kırmızı lacivertliler, ay yıldızlı formayı giyen Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün ve Ravil Tagir’den yoksun olarak çalışıyor. Öte yandan, İzmir ekibinde tedavi süreçleri devam eden forvet Kemal ve Mertcan da fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışma yaptı.