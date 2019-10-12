12.10.2019 - 00:12 |
Altınordu derbiye eksik hazırlanıyor
Altay ile sahasında oynayacağı İzmir derbisinin hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde sürdüren Altınordu’da, antrenmanlar eksik kadroyla yapılıyor.
Kırmızı lacivertliler, ay yıldızlı formayı giyen Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün ve Ravil Tagir’den yoksun olarak çalışıyor. Öte yandan, İzmir ekibinde tedavi süreçleri devam eden forvet Kemal ve Mertcan da fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışma yaptı.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.