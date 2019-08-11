11.08.2019 - 02:48
Altınordu ders çıkaracak
Altınordu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği 47. Folkart Ege Kupası finalinde Menemenspor’a 3-0 kaybederken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu değerlendirmelerde bulundu. Basit hatalardan goller yediklerini belirten Eroğlu, “Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Genç bir takımız. Her maç taktik disiplinimizi ve sistemimizi sahaya uygulamalıyız. Menemenspor maçında eksiklerimizi gördük. Lig başlayana kadar seviyemiz daha da yükselecek. Şu an gündemimizde transfer yok” dedi. Eroğlu, Menemenspor maçında orta saha Atakan’ın dizinden sakatlandığını ve oyuncunun durumunun en kısa sürede netleşeceğini söyledi.
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