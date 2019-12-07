08.12.2019 - 00:01 |
Altınordu için Bornova’ya
TFF 1. Lig’de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Altınordu bugün evinde, kendisi gibi ateş hattında yer alan Adanaspor’u konuk edecek. Devre arasına kadar düşme hattından kurtulmak isteyen kırmızı lacivertlilerde parola galibiyet
TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-1 yenilerek 2’de 2 yapma fırsatını kaçıran düşme hattındaki Altınordu, bugün 14. hafta mücadelesinde evinde kendisi gibi düşme barajında yer alan Adanaspor’la kozlarını paylaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde 10 puanla 16. sırada yer alan İzmir temsilcisi, bir basamak altında yer alan 9 puanlı rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Altınordu’da sağ bek Kerim ve sol kanat Anıl’ın iyileştiği öğrenildi. İki futbolcunun forma giymesi bekleniyor. Ligdeki tek galibiyetini iç sahada alan Adanaspor, 11 haftadır 3 puan yüzü göremedi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.