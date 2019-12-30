Düşme hattına geriledikten sonra son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yükselişe geçen kırmızı lacivertliler, Menemen derbisindeki 3 puanla 2019 yılını mutlu tamamladı.

‘3 transfer planlıyoruz’

Ligde ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada, düşme hattının üzerinde tamamlayan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Ligin ilk yarısında oyun anlamında iyi olmamıza rağmen skor anlamında iyi bir sezon geçirmedik. Gol bölgelerinde daha etkili olmak için ön bölgeye 2-3 transfer planlıyoruz. Kamp dönemini iyi geçirip, ikinci yarıya güçlü döneceğiz” dedi.