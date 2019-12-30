30.12.2019 - 00:01 |
Altınordu, kapanışı keyifli yaptı
Son yıllarda Play Off’u hep kıl payıyla kaçırdığı TFF 1. Lig’de bu sezon kabus görerek düşme hattına kadar gerileyen Altınordu, devrenin son maçında Ekol Göz Menemenspor’u yenerek derin bir nefes aldı.
Düşme hattına geriledikten sonra son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yükselişe geçen kırmızı lacivertliler, Menemen derbisindeki 3 puanla 2019 yılını mutlu tamamladı.
‘3 transfer planlıyoruz’
Ligde ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada, düşme hattının üzerinde tamamlayan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Ligin ilk yarısında oyun anlamında iyi olmamıza rağmen skor anlamında iyi bir sezon geçirmedik. Gol bölgelerinde daha etkili olmak için ön bölgeye 2-3 transfer planlıyoruz. Kamp dönemini iyi geçirip, ikinci yarıya güçlü döneceğiz” dedi.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.