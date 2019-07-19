Altınordu kırın zincirleri bu yıl

Geride bıraktığımız sezonlarda Play Off’ları kıl payı kaçıran ve Süper Lig umudunu hep bir sonraki yıla erteleyen kırmızı lacivertlileri değerlendiren yazarlarımız, “Altınordu artık potansiyelini bu dönem tam olarak ortaya koymalı. Bulundukları ligde yerli ve kendi öz evlatlarıyla misyonlarını tamamladılar. Bu iş yeni sezonda bitmeli” dedi.

- Altınordu’nun 2018-2019 sezonunun genel değerlendirmesini yapar mısınız?

Fatih Tanfer: Altınordu’nun 4 sezondur son anda kaçırdığı Play Off yarışını bu sezonda bu kadar iyi bu kadar doğru oynamalarına rağmen saf dışı kalmalarına hala inanamıyorum.

- Altınordu, sezon başında bir sezon önce gollerinin yüzde seksenini atan Erdoğan, Mirkan, Barış, Kerim’in gitmesi sonrası yepyeni bir takım kurdu. Kolay değil yeni takımın organizasyonu. Oyun anlayışının yerleşmesi. Bunları çeken yine sistem takımı Altınordu’nun 20 hafta mağlup olmaması hiç de küçümsenecek bir sonuç değildir. Bazılarının Altınordu’nun Süper Lig’e çıkmayı istemiyor düşüncesine asla katılmıyorum. Başkan Seyit Mehmet Özkan açıklamalarda bulundu. Yüzde 30 küçülüyoruz diye. Altınordu Süper Lig’e çıksa, yaklaşık 70 milyon liralık geliri kasasına koysa Mehmet Bey hayallerine ve yaptığı doğru işlerin küçülmesine izin verir miydi? Önce bunu bilelim. Sezon boyunca takım halinde hücuma çıkıp aynı hızla geriye dönüp, rakiplerini adeta canından bezdiren bir takımdı Altınordu. Takımda herkes koştu. Hatta öyle maçlar oldu ki birbirlerinin yerlerine bile koştular ancak yine olmadı. Bir yıl önce Giresunspor’a kaybettiği Play Off şansını bu sefer Giresun’da Giresunspor’a 3-1 mağlup olarak bıraktı. Altınordu’nun oyun anlayışında temel kural olan en az rakibin kadar mücadele edeceksin düşüncesini bir tık öteye götürüp, enerjik ve seyredilmekten heyecan duyulan bir takım olarak sezonu geçirdik. Ah bir de Play Off’a kalsa çok daha iyi olacaktı ama olmadı. Altınordu bunu başaracaktır. Çünkü Altınordu yönetim anlayışı gereği hatanın kimde olduğunu değil çözümün nerede olduğunu arayan anlayışa sahip bir takımdır. O çözümü ve başarıyı mutlaka bulacaktır.

Bülent Buda: Yanılmıyorsam yine 4. kez Play Off’tan döndüler. Bir sezon önce takımın büyük oranda gol yükünü çeken 4 futbolcu gitti yerine yenileri geldi. Bir yerde sistem oturmuşsa gelen giden farketmiyor. Teknik birim ile felsefenin istikrarı takımı başarıya taşıyor. Niye Play Off’tan döndüler? Bence, Serdar ile Kemal’in uzun süren sakatlıkları onlara ek olarak istikrar abidesi Sinan’ın talihsiz sakatlığı da bunlara eklenince haliyle yalpalamalar olacaktır. Bu takım başarılıdır ve bu sistem ile başarısı devam edecektir.

- Yeni sezonda sizce Altay’ın nasıl bir transfer politikası izlemelidir?

Bülent Buda: Şimdi Fatih değindi. Seyit Mehmet Özkan koşulların zorlamasıyla küçüleceğiz dedi. Ardından da yorumlar yapılmaya başlanınca küçülmenin anlamını tarif etmek zorunda kaldı. İlk soruda bir şeye değindim. Sistem. Teknik birim orada duruyor, tesisler duruyor. Yani felsefe ve anlayışta küçülme yok. Belli ki yeni futbolcular bu sistem içerisinde gelişerek büyüyerek gelecek. Altınordu önümüzdeki sezon o etkileyeci futboluyla yine ses getirecektir.

Fatih Tanfer: Altınordu, hep söylüyoruz, sistem ve proje takımı. Artık altyapıdan da yeni oyuncuların takıma katılması gerektiğine inanıyorum. Elbette Niğde’ye giden ve umarım tecrübelerini arttıran oyunculardan da takviyeler yapacaktır. Altınordu’nun hedefi bitmez. Altıordu’nun kadrosunda altyapıdan gelen oyuncuların sayısının ve pozitif etkilerinin artması gerekir. Bundan uzaklaşılırsa düşünülen vizyon ve hedefte sapma olur.

- Yeni sezonda Altay’dan beklentileriniz nelerdir?

Fatih Tanfer: Altınordu’nun hedefi bitmez dedim ve devam edeyim. Elbette öncelikle yine yeni sezonda Play Off yarışının içerisinde olacaktır. Genç ve yetenekli oyuncularını bu sezon biraz daha Türk futboluna armağan edecektir. Peki güvencen nedir derseniz? Altınordu ne yaptığını bilen bir takımdır. Yine doğruları yapacaktır.



Bülent Buda: Gidenler olacak, kalanlar olacak. Altyapıdan gelenler olacaktır. Bu olgu ile Altınordu yetiştirici, geliştirici ve yarışmacı kimliğini sürdürecek. Bu amaçtan sapma düşünülemez.