Altınordu siftah yaptı

Altınordu sezonun ilk galibiyetini Eskişehirspor’dan aldı. Altınordu bu maçta farklı varyasyonlar denedi.

-Bunun sonucu yarattığı eforu, enerjisi ve kararlılığı 3 puanı getirdi.

- Elbette maçın 1 numaralı kahramanı kaleci Erhan’dı. 16. ve 38. dakikalarda 2 penaltıyı kurtardı, daha sonra maç içinde çok önemli gollük pozisyonları da önledi.

- Altınordu 8. dakikada Berkay’ın kullandığı serbest vuruşta sahanın en uzun futbolcusu Sinan’ın bu avantajını kullanıp, kafa vuruşuyla Altınordu’yu 1-0 öne geçirdi.

-Eskişehirspor mağlup duruma düşünce yüksek tempolu bir oyun anlayışı ve hücumda sık sık yer değiştirmeye dayalı bir hücum futbolunu benimsedi . Etkili de oldu. Önce iki penaltı kaçırdı. Kaçırdığı penaltılar sonrası Emre’nin 2 ve Sissoko ile 3 net pozisyon buldu. Elbette bunlar gol olsaydı maçın gidişatı Eskişehir adına daha değişik olacaktı.

- Eskişehirspor 74. dakikada Halil İbrahim ile durumu 1-1 yaptı. Yenilen gol sonrası Altınordu kendini topladı. Futbolda hız çok önemli bir etkendir. Bunun ne kadar doğru olduğunu bu maçta gördük. Atakan’ın asistleri ve Anıl’ın gol vuruşları ile 77. ve 80. dakikada atılan gollerle 3-1 yaptı. 82. dakikada Burak attığı 4. golle de TFF 1. Lig’de gol atan en genç futbolcu oldu.

-Altınordu bu süreçte oyuncuların çalışkanlığı ve doğru oyun anlayışları ile öne çıkan bir sistemleri olduğunu gördük. Bu galibiyet bir tesadüf değildir. Hücum bölgesinde hareketli, dinamik ve taktiksel bir başarı vardı. Oyunu geniş alana taşıdı, ritmini yaşadı ve 3 puanı aldı.

- Altınordu’nun değişimi ve gelişimi her geçen gün artıyor. Bu da gelecek adına umut veriyor.